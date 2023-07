Nuoto, Mondiali: Acerenza e Taddeucci rappresentano il CC Napoli Le gare in acque libere sono in programma presso il Seaside Momochi Beach Park dal 15 al 20 luglio.

La squadra di fondo ha già raggiunto il Giappone. Sono in corso gli ultimi allenamenti prima dei Mondiali. A Fukuoka il team azzurro vuole fare grandi cose a 12 mesi dalle Olimpiadi di Parigi. Dal 15 al 20 luglio presso il Seaside Momochi Beach Park gli azzurri andranno a caccia di medaglie pesanti. Non ci sono atleti campani. I fratelli Sanzullo sono rimasti a casa, ma ci saranno due nuotatori del Circolo Canottieri Napoli come Domenico Acerenza e Ginevra Taddeucci, da tempo punti fermi della squadra italiana guidata da Stefano Rubaudo. Il più atteso, però, è ovviamente Gregorio Paltrinieri.





Di seguito il calendario con le gare (orario italiano; locale +7 h)



Sabato 15 luglio

10 Km femminile all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Taddeucci e Gabbrielleschi

I primi tre classificati si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024.



Domenica 16 luglio

10 Km maschile all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Paltrinieri e Acerenza

I primi tre classificati si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024.



Martedì 18 luglio

5 Km femminile all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Bruni e Pozzobon

5 Km maschile alle 3:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Paltrinieri e Acerenza



Giovedì 20 luglio

6 km a squadre (4x1,5 Km) all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer



MEDAGLIE DEL FONDO ITALIANO AI CAMPIONATI MONDIALI DI TUTTE LE DISCIPLINE

TOT. 11-9-20 = 40

Perth 1991 (0-1-0)

ARGENTO Chiarandini 25 Km mas.

Perth 1998 (1-0-2)

ORO Squadra 25 km con Claudio Gargaro, Fabrizio Pescatori, Valeria Casprini

BRONZO Baldini 5 Km mas.

BRONZO Squadra 5 km con Luca Baldini, Fabio Venturini, Valeria Casprini

Fukuoka 2001 (3-0-2)

ORO Baldini 5 Km mas.

ORO Valli 5 Km fem.

ORO Valli 25 Km fem.

BRONZO Formentini 5 Km mas.

BRONZO Venturini 10 Km mas.

Barcellona 2003 (2-0-0)

ORO Valli 5 Km fem.

ORO Valli 10 Km fem.

Montreal 2005 (0-1-4)

ARGENTO Vitale 10 Km fem.

BRONZO Ercoli 5 Km mas.

BRONZO La Piana 25 Km fem.

BRONZO Squadra 5 Km con Simone Ercoli, Samuele Pampana, Alessia Paoloni

BRONZO Squadra 25 Km con Marco Formentini, Claudio Gargaro, Laura La Piana

Melbourne 2007 (0-1-0)

ARGENTO Formentini 25 Km mas.

Roma 2009 (1-0-2)

ORO Cleri 25 Km mas.

BRONZO Grimaldi 10 Km fem.

BRONZO Vitale 25 Km fem.

Shanghai 2011 (0-1-1)

ARGENTO Grimaldi 10 Km fem.

BRONZO Franco 25 Km fem.

Barcellona 2013 (1-0-0)

ORO Grimaldi 25 Km fem.

Kazan 2015 (1-0-2)

ORO Ruffini 25 Km mas.

BRONZO Furlan 5 Km mas.

BRONZO Furlan 25 Km mas.

Budapest 2017 (0-2-3)

ARGENTO Sanzullo 5 Km mas.

BRONZO Bridi 10 km fem.

BRONZO Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Federico Vanelli e Mario Sanzullo 4x1,25 km mixed

ARGENTO Furlan 25 Km mas.

BRONZO Bridi 25 Km fem.

Gwangju 2019 (0-1-2)

ARGENTO Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri 4x1,25 km mixed

BRONZO Rachele Bruni 10 Km fem.

BRONZO Alessio Occhipinti 25 Km mas.

BUDAPEST 2022 (2-2-2)

ORO Paltrinieri 10 Km mas.

ORO Verani 25 Km mas.

ARGENTO Acerenza 10 Km mas.

ARGENTO Paltrinieri 5 Km mas.

BRONZO Gabbrielleschi 5 Km fem.

BRONZO Squadra 4x1,5 Km con Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri