Nuoto, Mondiali: nelle acque libere sesta la Taddeucci La portacolori delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli è stata beffata nel finale.

I Mondiali di nuoto sono iniziati con le gare di sincro, tuffi e soprattutto quelle di nuoto in acque libere. Hanno aperto il programma del fondo le donne con Ginevra Taddeucci, atleta del Circolo Canottieri Napoli, buona protagonista. L’azzurra ha chiuso al sesto posto dopo aver perso posizioni nel finale in 2h2’46’’7. Decima, invece, Giulia Gabrielleschi 2h3’15’’7. Oro alla forte teutonica Leonie Beck 2h02'34"0 davanti a Chelsea Gubecka (Aus) 2h02'38"1 e Katie Grimes (Usa) 2h02'42"3.

A fine gara ha parlato Ginevra Taddeucci che ha confermato di essere stata disorientata. "Quello che potevo fare, l'ho fatto. Sono arrivata morta. Cercavo le condizioni di Roma dello scorso anno, ma non ne avevo più alla fine. Non ho rimpianti per la gara che ho cercato di condurre da protagonista. Sapevo che la Beck sarebbe risalita alla fine ed ho cercato di mettermi nella sua scia, ma la fatica e la confusione del finale mi hanno disorientata. C'è un po' di rammarico, ma è la mia prima dieci chilometri ad un mondiale e va bene così".

Sabato 15 luglio

10 Km femminile

1. Leonie Beck (Ger) 2h02'34"0

2. Chelsea Gubecka (Aus) 2h02'38"1

3. Katie Grimes (Usa) 2h02'42"3

6. Ginevra Taddeucci 2h02'46"7

10. Giulia Gabbrielleschi 2h03'15"7



Domenica 16 luglio

10 Km maschile all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Paltrinieri e Acerenza

I primi tre classificati si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024.



Martedì 18 luglio

5 Km femminile all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Bruni e Pozzobon

5 Km maschile alle 3:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Paltrinieri e Acerenza



Giovedì 20 luglio

6 km a squadre (4x1,5 Km) all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

Foto di Giorgio Scala/DBM per Federnuoto.it