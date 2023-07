Nuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo passeggia con l'Argentina Azzurre vittoriose per 27-1 nel match d'esordio, martedì c'è il Sudafrica e giovedì la Grecia.

Esordio soft per il Setterosa al Mondiale di Fukuoka. La squadra di coach Carlo Silipo ha passeggiato contro la malcapitata Argentina imponendosi per 27-1. Match mai in discussione. Solo nel primo quarto le sudamericane hanno trovato la rete chiudendo il parziale sotto 3-1. Poi dominio assoluto delle azzurre che sono andate all’intervallo lungo sul 10-1 con un break di 7-0 e al rientro in acqua hanno piazzato due parziali da 6-0 e 11-0.

"Queste partite sono utili per provare schemi e testare la condizione fisica” ha spiegato a fine match il napoletano Silipo. “Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio; poi le ragazze si sono sciolte e hanno messo in pratica quello che abbiamo provato in questi mesi durante i vari collegiali. Mi aspetto che la squadra cresca di partita in partita e che dimostri a tutti ciò che sa fare: sono convinto che la bontà del nostro lavoro verrà fuori".

Martedì secondo impegno, questa volta alle 5 orario italiano, quando il Setterosa affronterà il Sudafrica prima di giocarsi il primato nel girone giovedì con la temibile Grecia.

Italia-Argentina 27-1

Italia: Condorelli, Tabani 3, Cergol 2, Avegno 4, Giustini 2, Bettini 3, Picozzi 2, Bianconi 3 (1 rig.), Palmieri 3, Marletta 2, Cocchiere 2, Viacava 1, Banchelli. All. Silipo.

Argentina: Stegmayer, Ruiz Castellani, Leonard 1, Hatcher, Ianni, M. Bacigalupo, Auliel, Comba, Riley, Agnesina, A. Bacigalupo, Canda, Videberrigan. All. Setti.

Arbitri: Aimbetov (Kaz) e Dervieux (Fra).

Note: parziali 3-1, 7-0, 6-0, 11-0. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 1/4 + 2 rigori e Argentina 0/7 + 2 rigori. Marletta (I) fallisce un rigore (esecuzione errata) a 2'00 del primo tempo. Banchelli (I) para un rigore ad Hatcher a 1'40 del secondo tempo. In porta Banchelli (I) e Stegmayr (A). Viderberrigan (A) subentra a Stegymar a inizio terzo tempo. Condorelli (I) subentra a Banchelli a inizio quarto tempo. In tribuna Gant e Galardi (I). Spettatori 200 circa.

Foto di Andrea Masini/DBM per Federnuoto.it