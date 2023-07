Nuoto, Mondiali: Acerenza e Paltrinieri fuori dal podio della 10 km A Fukuoka azzurri rispettivamente quarto e quinto in una gara durissima vinta da Wellbrock.

"Oggi è stata una gara allucinante, con ritmo alto dall'inizio”. Domenico Acerenza ha commentato così la 10 km in acque libere al Mondiale di Fukuoka in Giappone. L’atleta tesserato per il Circolo Canottieri Napoli ha chiuso la sua fatica al quarto posto davanti all’amico rivale Gregorio Paltrinieri distanti, entrambi, dalla zona medaglie. Oro vinto dal fenomenale Florian Wellbrock (Ger) 1h50'40"3, argento a Kristof Rasovszky (Hun) 1h50'59"0 e bronzo a Oliver Klemet (Ger) 1h51'00"8. Gli azzurri, che a 2 km dall’arrivo hanno cominciato a concedere qualche metro, non sono riusciti a tenere un ritmo altissimo dovendosi accontentare delle posizioni subito ai piedi del podio.

“Riuscivo a stare lì, ma non ne avevo di più per provare a strappare. Ho fatto tutto quello che potevo e non ho recriminazioni.” Acerenza è chiaro: ”Purtroppo qualcuno deve arrivare quarto e oggi è toccato a me. La qualificazione olimpica non è un problema, la prenderò più avanti, del resto sapevamo che i criteri di qualificazione erano estremamente restrittivi. Ora si pensa alle prossime gare e poi torneremo a lavorare duramente per migliorare ancora".

Dello stesso avviso anche Gregorio Paltrinieri. "E' stata durissima, ho provato a stare con il gruppo di testa, ma sono andati fortissimi sin dall'inizio e poi hanno cambiato ulteriormente passo. Oggi non ne avevo, al penultimo giro ero quasi al limite e non riuscivo a rispondere agli strappi. Complimenti ai miei avversari; sono tranquillo perché ho dato il massimo. La condizione non è perfetta, ho avuto dei problemi di salute durante tutta la stagione. Mi sono tuffato comunque per vincere, ma sapevo di non essere al massimo. Sono ben distante dalla migliore condizione. Ho cercato di disputare una una gara di testa, sono rimasto sempre coperto per gestire le energie e speravo di raccogliere qualcosa di più nel finale. Mentalmente ci sono, fisicamente no. Da gennaio mi sono fermato sei volte; mi mancano sei settimane di allenamento, non ho avuto continuità di lavoro. Tra due giorni avrò la cinque chilometri; poi la staffetta e la piscina. Valuterò con Fabrizio Antonelli come gestire gli impegni. Dopo la mononucleosi alle olimpiadi non mi fa paura più niente. So quello che valgo; non cederò, una soluzione si trova sempre".

Risultati e calendario (orario italiano; locale +7 h)



Sabato 15 luglio

10 Km femminile

1. Leonie Beck (Ger) 2h02'34"0

2. Chelsea Gubecka (Aus) 2h02'38"1

3. Katie Grimes (Usa) 2h02'42"3

6. Ginevra Taddeucci 2h02'46"7

10. Giulia Gabbrielleschi 2h03'15"7



Domenica 16 luglio

10 Km maschile

1. Florian Wellbrock (Ger) 1h50'40"3

2. Kristof Rasovszky (Hun) 1h50'59"0

3. Oliver Klemet (Ger) 1h51'00"8

4. Domenico Acerenza 1h51'16"7

5. Gregorio Platrinieri 1h51'40"7



Martedì 18 luglio

5 Km femminile all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Bruni e Pozzobon

5 Km maschile alle 3:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

con Paltrinieri e Acerenza



Giovedì 20 luglio

6 km a squadre (4x1,5 Km) all'1:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

Foto di Andrea Masini / DBM Deepbluemedia per Federnuoto.it