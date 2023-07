Nuoto, Mondiali: il Settebello batte la Francia, ritorno al gol per Velotto Il napoletano dopo una lunga assenza è tornato in azzurro nel migliore dei mondi.

Esordio vincente per il Settebello al Mondiale di Fukuoka. In Giappone la squadra di Campagna era attesa dalla prova con la Francia battuta 13-6. Ritorno al gol in una grande competizione internazionale per il napoletano Alessandro Velotto (nella foto) dopo una lunga assenza. In acqua anche l'altro partenopeo Vincenzo Renzuto Iodice, mentre turno di riposo per il salernitano Dolce. Match equilibrato fino a metà partita, poi il Settebello ha fatto pesare la superiorità tecnica e la maggiore esperienza portando a casa i primi punti senza troppi affanni.

"La Francia ci ha impegnato sul piano fisico e natatorio” ha spiegato Sandro Campagna a fine gara. “All'inizio hanno meritato il vantaggio, giocando bene. Poi abbiamo registrato la difesa e cambiato la partita. Abbiamo controllato l'uomo in meno e ci siamo sciolti in attacco. L'esordio è positivo".

Mercoledì azzurri nuovamente in acqua alle 2:00 orario italiano contro il Canada che nella prima giornata ha battuto la Cina 13-10.

Francia-Italia 6-13

Francia: Dubois, Saudadier, Crousillat 2 (1 rig.), Bouet 1, Khasz 2, T. Vernoux, Zivkovic, Bjorch, Marzouki 1, Cannone, Van Peperstraete, De Nardi, Fontani. All. Bruzzo.

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio, Velotto 1, Marziali 1, A. Fondelli 4, Cannella 2, Renzuto Iodice, Echenique, N. Presciutti 1, Bruni 1, E. Di Somma 2 (1 rig.), Condemi 1 (rig.), Nicosia. All. Campagna.

Arbitri: Putnikovic (Srb) e Zwart (Ned).

Note: parziali 3-2, 2-3, 0-3, 1-5. Superiorità numeriche: Francia 3/11 + 2 rigori di cui uno parato da Del Lungo (I) a Bouet nel quarto tempo, sul 6-13; Italia 4/7 + 2 rigori. Uscito per limite di falli Marziali (I) a 4'10 del terzo tempo. Ammonito il tecnico Bruzzo (F) nel terzo tempo. Fontani in porta per la Francia. Spettatori 300 circa.

Foto di Andrea Masini / DBM Deepbluemedia per Federnuoto.it