Nuoto, Mondiali: le parole di Velotto e Renzuto Iodice dopo la prima vittoria I due partenopei sono felici per il risultati e guardano avanti con fiducia. Mercoledì c'è il Canada

Al Mondiale di nuoto in corso di svolgimento a Fukuoka in Giappone è stata una giornata speciale per la Napoli della pallanuoto. Esordio vincente per il Settebello di Sandro Campagna che ha battuto la Francia per 13-6. In acqua due partenopei come Vincenzo Renzuto Iodice ed Alessandro Velotto tornato dopo una lunga assenza.

Campagna lo ha rivoluto in squadra e lui ha risposto subito presente andando anche in rete. "Mi sto godendo il nuovo esordio” ha raccontato sorridente a fine partita. “E' andato tutto bene, sono contento anche di aver segnato un bel gol. Sono felice di far parte di un gruppo compatto; c'è sintonia, avverto buone sensazioni e sono sicuro che siamo sulla buona strada per raccogliere risultati importanti".

Chi questa squadra l’ha sempre vissuta dall’interno negli ultimi anni è Vincenzo Renzuto Iodice (nella foto mentre sulta con Francesco Di Fulvio). Il napoletano è uno dei punti fermi e dopo l’esordio con la Francia ha parlato da leader.

"Eravamo un po' contratti all'inizio, ma credo sia normale. Il debutto comunque si avverte e la Francia è cresciuta molto anche in previsione delle Olimpiadi di Parigi. Nel terzo tempo abbiamo imposto il nostro ritmo, giocando bene e abbiamo vinto con merito. Gradualmente miglioreremo cercando di evitare gli errori commessi".

Mercoledì si torna in acqua alle 2:00 orario italiano per sfidare il Canada che all’esordio ha battuto la Cina per 13-10.

Foto di Andrea Masini / DBM Deepbluemedia per Federnuoto.it