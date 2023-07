Nuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo travolge anche il Sudafrica "Non è mai facile mantenere alta la concentrazione in queste partite ma le ragazze sono state brave”

Buona anche la seconda per il Setterosa di Carlo Silipo. Dopo la vittoria all’esordio contro l’Argentina le azzurre si sono ripetute contro il Sudafrica, travolto per 24-2. C’è stata partita solo nel primo quarto, finito 1-2 per la squadra italiana, poi i parziali di 0-7, 1-7, 0-8 hanno incanalato la sfida verso il facile successo di Tabani e compagne.

"Non è mai facile mantenere alta la concentrazione in queste partite ma le ragazze sono state brave” ha spiegato Silipo a fine gara. “Sto apprezzando molto lo spirito che c'è nel gruppo: tutte voglio raggiungere l'obiettivo. Adesso resettiamo e mettiamo subito la testa nel match decisivo, per questa fase, contro la Grecia. Sarebbe fondamentale vincere per avere un percorso meno insidioso".

Il match di giovedì sarà decisivo. Italia e Grecia si giocheranno il primato e la possibilità di avere un tabellone migliore. Bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo ma la squadra di coach Carlo Silipo sembra essere pronta alla battaglia.

Sudafrica-Italia 2-24

Sudafrica: Maartens, MacDonell 1, Thornton-dibb, Motau, Sileno, Muller, January, Zondo, Versfeld, Macleod, Meecham 1, White, Gando. All. Barrett.

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno 3, Giustini 4, Bettini 4, Picozzi 3, Bianconi 1, Palmieri 3, Marletta 1, Gant 2, Viacava 2, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Kurosaki (Jpn) e Mc Call (Usa).

Note: parziali 1-2, 0-7, 1-7, 0-8. Superiorità numeriche: Sudafrica 0/5 e Italia 5/6. In porta Maartens (S) e Banchelli (I) sostituite a inizio terzo tempo da Gando (S) e Condorelli (I). In tribuna Cocchiere e Cergol. Spettatori 400 circa.

Foto di Andrea Masini/DBM per Federnuoto.it