Gevi Napoli Basket: ingaggiato Michele Ebeling L'ala: "Entusiasta e motivato. Pronto per questa avventura"

Michele Ebeling è un nuovo giocatore della Gevi Napoli. Accordo annuale tra il club azzurro e il nativo di Comacchio, classe '99, reduce dall'avventura con l'Urania Milano in Serie A2. È il quinto ingresso nel roster della Gevi per la stagione 2023/2024.

L'ala: "Non vedo l'ora di arrivare in città"

"Sono entusiasta e motivato per iniziare questa nuova avventura a Napoli. Voglio ringraziare la società e coach Milicic per la fiducia. Non vedo l’ora di arrivare in città a lavorare e di respirare la grande energia di Napoli e del suo pubblico".

Llompart: "Giovane con doti atletiche importanti"

"Con l’arrivo di Michele Ebeling arriva a Napoli un giocatore con tanta fame e con una gran voglia di fare bene. Michele è un giocatore giovane con importanti doti atletiche, possiede un buon tiro e sarà in grado non solo di alzare il livello di allenamento, ma di rendersi pronto ed utile in campo quando il coach lo riterrà opportuno. Gli diamo il nostro benvenuto e gli auguriamo tanta fortuna".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket