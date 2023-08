Sorrento, prosegue ritiro a Roccaporena: 2-0 nel test contro l'Atletico Ascoli A segno Badje e La Monica

Vittoria per due a zero del Sorrento nel test match contro l’Atletico Ascoli (Serie D) che pochi giorni fa aveva perso 2-1 contro i cugini dell’Ascoli di Serie B. A segno Badje e La Monica per la formazione di Maiuri che ha tratto spunti interessanti da questo allenamento congiunto nonostante le diverse indisponibilità - fisiologiche in questo momento di preparazione.

Nel primo tempo il Sorrento ha sfiorato la rete con Vitale (bravo il portiere avversario a respingere la conclusione del centrocampista rossonero) mentre nella ripresa Kone è andato vicino al bersaglio grosso, Scala ha impegnato il portiere marchigiano e poi Badje su imbeccata di La Monica ha trovato la rete del vantaggio con un destro preciso all’angolino. La Monica ha raddoppiato nel finale dopo una azione personale di Badje che ha “strappato” a sinistra e messo all’indietro il pallone che il centrocampista costiero ha spedito alle spalle del portiere.