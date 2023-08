Nuoto paralimpico, Mondiali: Boni di bronzo nei 50 dorso S3 “Prima gara e subito a medaglia, sono contentissimo".

Il Mondiale di nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Manchester in Inghilterra è iniziato nel migliore dei modi per Vincenzo Boni. Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village e delle Fiamme Oro è salito sul podio nei 50 dorso S3 vincendo una splendida medaglia di bronzo col crono di 48.95. Gara vinta dal solito ucraino Denys Ostapchenko (45.95) davanti allo spagnolo Daniel Ferrer Robles.

“Prima gara e subito a medaglia, sono contentissimo. Peccato per la seconda posizione, lo spagnolo era alla mia portata” ha spiegato il campione azzurro che è pronto e in buone condizioni fisiche per le altre sfide che lo attendono. “Comunque sono partito bene e sono molto carico per le prossime gare. Dedico questa medaglia a Efrem Morelli”.

Per Boni è la nona volta su un podio iridato, la quinta in cui si mette al collo un bronzo (ha vinto anche cinque argenti). Da Glasgow 2015 a Manchester 2023. Otto lunghissimi anni pieni zeppi di successi, tra cui un terzo posto alle Paralimpiadi di Rio e tantissime medaglie continentali.

Una carriera di altissimo livello che ha ancora delle pagine importanti da scrivere. A questo Mondiale è partito benissimo. Nelle prossime gare proverà a tornare sul podio. Poi col suo tecnico Alessio Sigillo occhi puntati su Parigi 2024 per partecipare alla terza edizione consecutiva dei Giochi Paralimpici.

50 DORSO S3 UOMINI

OSTAPCHENKO Denys UKR 45.95

FERRER ROBLES Daniel ESP 48.70

BONI Vincenzo ITA 48.95

FOTO: Federazione Italiana Nuoto Paralimpico