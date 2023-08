Italrugby, Fusco in panchina contro l'Irlanda. Capuozzo ancora fuori All’Aviva Stadium di Dublino il napoletano dovrebbe trovare spazio a partita in corso.

La lunga strada verso il Mondiale in Francia prevede ancora due amichevoli. La prima è dietro l’angolo, sabato alle 20:00 all’Aviva Stadium di Dublino nel secondo Test Match delle Summer Nations Series, l’Italrugby sfiderà l’Irlanda.

Crowley attende ancora il recupero il Ange Capuozzo che dovrebbe rientrare contro la Romania, al suo posto nel ruolo di estremo l’esperienza internazionale e il calcio di Tommaso Allan. Caratteristiche diverse dal ragazzo d’origine campana che dal suo arrivo ha dato brio e imprevedibilità alla squadra azzurra. Panchina, invece, per il napoletano Alessandro Fusco che come al solito dovrebbe trovare spazio a partita in corso al posto del titolarissimo Stephen Varney.

“La partita contro l’Irlanda sarà un nuovo, importante, banco di prova nella preparazione al Mondiale” ha spiegato Crowley alla vigilia. “Altri giocatori avranno la possibilità di giocare un Test Match internazionale di alto livello affrontando la prima squadra al mondo nel ranking. Il focus sarà sulla nostra prestazione”.

Le formazioni di Irlanda-Italia

Irlanda: 15 Jimmy O’Brien, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw 12 Stuart McCloskey 11 Jacob Stockdale, 10 Jack Crowley, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Caelan Doris, 6 Ryan Baird, 5 Joe McCarthy, 4 Iain Henderson ©, 3 Tom O’Toole, 2 Rob Herring, 1 David Kilcoyne

A disposizione: 16 Tom Stewart, 17 Cian Healy, 18 Tadhg Furlong, 19 Tadhg Beirne, 20 Cian Prendergast, 21 Caolin Blade, 22 Ciaran Frawley, 23 Calvin Nash

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Paolo Odogwu, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza ©, 4 Dino Lamb, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Paolo Buonfiglio, 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Michele Lamaro, 21 Lorenzo Cannone, 22 Alessandro Fusco, 23 Lorenzo Pani

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino ore 20 locali (21 italiane)

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto ore 18.30

26.08 Italia v Giappone, Treviso ore 18.30

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21