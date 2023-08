Nuoto Paralimpico, Mondiali: Boni argento nei 200 sl Il campione napoletano ha conquistato la sua seconda medaglia nella competizione iridata 2023.

Per Vincenzo Boni il Mondiale di Manchester è già diventato indimenticabile. Dopo il bronzo nei 50 dorso è arrivato l’argento nei 200 stile libero S3. La seconda medaglia iridata di questa edizione è una soddisfazione enorme per il napoletano che difende i colori del Caravaggio Sporting Village e delle Fiamme Oro. Gara vinta dal solito ucraino Denis Ostapchenko (3:19.43) in cui Boni (3:37.70) ha avuto la meglio sul forte messicano Diego Lopez Diaz (3:42.30).

“Questa è una gara che ci dà belle soddisfazioni, a 35 anni prendere un argento vale tanto. E’ stato un anno difficile, abbiamo lavorato molto”.

Boni ha stupito molti quando nel momento di difficoltà ha avuto la lucidità di cambiare stile. “Lo facciamo quando le condizioni fisiche non sono eccellenti, quindi nella quarta vasca l’ho fatto ed è andata bene. Ero preoccupato per il turco stamattina, ma io ho fatto la mia gara con calma e sono riuscito ad arrivare secondo”.

200SL S3 U

OSTAPCHENKO Denys UKR 3:19.43

BONI Vincenzo ITA 3:37.70

LOPEZ DIAZ Diego MEX 3:42.30

Foto: FINP