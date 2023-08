Italrugby ko a Dublino, Fusco in campo per un tempo Azzurri sconfitti 33-17 nel secondo test che precede la trasferta Mondiale in Francia.

Nel secondo impegno della Summer League, andato in scena sabato all’Aviva Stadium di Dublino, è arrivato ancora un ko per l’Italrugby. La squadra di Kieran Crowley è caduta sotto i colpi dell’Irlanda (33-17), team numero uno della classifica internazionale e super favorita in vista dei Mondiali in Francia. Gli azzurri, bravi a passare in vantaggio con alla dalla piazzola, hanno giocato una discreta partita non facendo prendere il largo ai verdi d’Irlanda. Nella ripresa spazio anche per il napoletano Alessandro Fusco al posto di Varney. Per il campano qualche buona giocata e minuti preziosi messi nelle gambe che saranno utili per raggiungere la migliore condizione. Ancora tribuna, invece, per Ange Capuozzo che dovrebbe tornare a calcare il campo in un match ufficiale il 19 agosto nella sfida a San Benedetto del Tronto contro la Romania.

IRLANDA-ITALIA

Marcatori: p.t. 3’ cp Allan (0-3), 13’ m. Kilcoyne tr. Crowley (7-3), 29’ m. Doris tr. Crowley (14-3), 37’ m. McCloskey tr. Crowley (21-3), s.t. 51’ m. Pani tr. Allan (21-10), 65’ m. Healy (26-10), 68’ m. Menoncello tr. Allan (26-17), 72’ m. Doris tr. Frawley (33-17)

Irlanda: 15 Jimmy O’Brien (41’ Ciaran Frawley), 14 Keith Earls (63’ Calvin Nash), 13 Robbie Henshaw, 12 Stuart McCloskey, 11 Jacob Stockdale, 10 Jack Crowley, 9 Craig Casey (45’ Caolin Blade), 8 Jack Conan (35’ Cian Prendergast), 7 Caelan Doris, 6 Ryan Baird, 5 Joe McCarthy, 4 Iain Henderson © (56’ Tadhg Beirne), 3 Tom O’Toole (51’ Tadhg Furlong), 2 Rob Herring (51’ Tom Stewart), 1 David Kilcoyne (51’ Cian Healy)

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Paolo Odogwu (22’ Lorenzo Pani, 35’-38’ Paolo Buonfiglio), 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney (41’ Alessandro Fusco), 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani (40’ Michele Lamaro), 6 Sebastian Negri (73’ Giovanni Pettinelli), 5 Federico Ruzza ©, 4 Dino Lamb (46’ Niccolò Cannone), 3 Marco Riccioni (10’ Simone Ferrari), 2 Giacomo Nicotera (56’ Luca Bigi), 1 Danilo Fischetti (60’ Paolo Buonfiglio)

Cartellini: 28’ giallo a Fischetti (ITA)

Player of the match: Caelan Doris (IRL)

Arbitro: Raynal (FRA)

Assistenti: Broussett (FRA) e Ramos (FRA)

TMO: Gauzins (FRA)