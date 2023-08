Nuoto paralimpico, Mondiali: Boni terzo nei 100 sl A Manchester il campano ha vinto al sua terza medaglia, la seconda di bronzo.

Dopo i 50 dorso e i 200 sl Vincenzo Boni ha conquistato il podio anche nei 100 sl. Un tris importante ad un anno dai Giochi Paralimpici di Parigi. Il campione napoletano, che difende i colori del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro, si è classificato al terzo posto in una gara dominata dal solito ucraino Denys Ostapchenko (1:35.97) davanti al messicano Diego Lopez Diaz (1:39.74).

Boni per mettersi al collo la terza medaglia ha lottato come un leone facendo la differenza nella seconda parte di gara. Segnale importante anche in ottica futura. A 35 anni le motivazioni sono ancora intatte e gli permettono di superare anche gli acciacchi fisici. “Dopo la virata ho capito che potevo spingere -ha spiegato a fine gara- volevo questa medaglia e grazie anche al tifo dei compagni dagli spalti ho capito che ce la potevo fare. Dedico questa medaglia a tutti gli amici che mi hanno seguito da casa, alla mia famiglia e a tutto il mio team”.

Il partenopeo ha contribuito al grande trionfo collettivo della spedizione azzurra che ha stravinto il medagliere confermando la forza di un movimento che tra dodici mesi a Parigi proverà ancora una volta a fare la voce grossa. Anche Boni sogna un acuto finale per tornare sul podio otto anni dopo il bronzo di Rio de Janeiro.









100SL S3 U

OSTAPCHENKO Denys UKR 1:35.97

LOPEZ DIAZ Diego MEX 1:39.74

BONI Vincenzo ITA 1:42.22

Il medagliere azzurro (52)

Oro (26)

400SL S13 D GILLI Carlotta ITA 4:31.49

400SL S8 U AMODEO Alberto ITA 4:25.63

400SL S8 D PALAZZO Xenia Francesca ITA 5:01.46

100RA SB9 U RAIMONDI Stefano ITA 1:06.36

100FA S13 D GILLI Carlotta ITA 1:02.61 CR

100RA SB3 D BOGGIONI Monica ITA 55.55

100RA SB4 D GHIRETTI Giulia ITA 1:50.64

400SL S7 U BICELLI Federico ITA 4:40.55

100SL S6 U FANTIN Antonio ITA 1.02.98 WR

200MI SM10 U RAIMONDI Stefano 2.10.41

100FA S9 U BARLAAM Simone 58.25

400SL S10 U RAIMONDI Stefano 4.06.96

100SL S13 D GILLI Carlotta 59.26

100FA S8 U AMODEO Alberto 1:02.94

100SL S9 BARLAAM Simone ITA 52.28

400SL S9 U BARLAAM Simone ITA 4:13.62

100 FA S10 U RAIMONDI Stefano ITA 54.71

200SL S5 D BOGGIONI Monica ITA 2:47.11

200SL S5 U BOCCIARDO Francesco ITA 2:27.79

100DO S9 U BARLAAM Simone ITA 1:00.35

100DO S10 U RAIMONDI Stefano ITA 59.40

200MI SM13 D GILLI Carlotta ITA 2:24.58

100SL S5 D BOGGIONI Monica ITA 1:20.16

50SL S9 U BARLAAM Simone ITA 23.96 WR

4x100SL 34P ITALIA

Argento (15)

100DO S8 D PALAZZO Xenia Francesca ITA 1.19.40

50SL S10 D SCORTECHINI Alessia ITA 28.06

100DO S2 D PROCIDA Angela ITA 2:28.64

400 SL S6 U FANTIN Antonio ITA 4:56.30

100DO S13 GILLI Carlotta ITA 1:06.71

100SL S8 D PALAZZO Xenia Francesca ITA 1:06.19

100SL S1 BETTELLA Francesco S1 ITA 5.16.14

4X100MI 34P Bicelli Raimondi Scortechini Palazzo

50DO S2 D PROCIDA Angela ITA 1:10.86

200SL S3 U BONI Vincenzo ITA 3:37.70

100SL S10 U RAIMONDI Stefano ITA 51.81

100DO S10 U MENCIOTTI Riccardo ITA 1:00.73

100SL S7 U BICELLI Federico ITA 1:00.62

100SL S5 U BOCCIARDO Francesco ITA 1:10.48

100SL S3 BONI Vincenzo ITA 1:42.22

Bronzo (11)

50RA S2 U MARIGLIANO Emmanuele ITA 1:07.06

150MI SM3 U MARIGLIANO Emmanuele ITA 3.29.03

100FA S12 D BERRA Alessia 1.06.98

200MI SM9 U MORLACCHI Federico 2.21.26

100DO S1 U BETTELLA Francesco 2.30.89

50SL S12 D BERRA Alessia 28.38 RI

50DO S3 U BONI Vincenzo ITA 48.95

100DO S7 BICELLI Federico ITA 1.12.08

50DO S1 U BETTELLA Francesco ITA 1:12.87

200MI SM8 D PALAZZO Xenia Francesca ITA 2:49.94

Medagliere generale

ITALIA 26 ORI • 15 ARGENTI • 11 BRONZI

UCRAINA 20 • 13 • 22

CINA 18 •20 • 13

FOTO: FINP