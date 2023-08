Italrugby, a San Benedetto del Tronto sfida con la Romania Tra i convocati i campani Alessandro Fusco e Ange Capuozzo.

La sfida di Dublino contro l’Irlanda ha privato l’Italrugby di un giocatore importante come Tommaso Menoncello. Gli esami strumentali hanno evidenziato il distacco del tendine del capolungo del bicipite con associata lesione della capsula articolare. L’atleta sarà operato nella giornata di giovedì e seguirà il periodo di riabilitazione presso il proprio club di appartenenza con la supervisione sinergica dello staff medico del Benetton Rugby e della Nazionale.

Una tegola importante ma il morale in casa azzurro è comunque alto. Si avvicina il momento della verità: il tanto atteso esordio iridato del 9 settembre a Saint-Etienne alle 13 contro la Namibia.

Prima ci sono altri due test match, quello di San Benedetto del Tronto il 19 agosto alle 18:30 contro la Romania e del 26 a Treviso contro il Giappone. Per il raduno nelle Marche, che scatterà domenica 13 agosto, sono stati convocati anche i due atleti campani Ange Capuozzo, che potrebbe rivedere finalmente il campo, e Alessandro Fusco che è reduce dal secondo tempo giocato a Dublino. Gli allenamenti inizieranno lunedì 14 agosto presso il Campo da Rugby Nelson Mandela, mentre nel tardo pomeriggio dello stesso giorno è in programma un evento in Piazza Giorgini alle 19 con la città di San Benedetto del Tronto pronta a dare il benvenuto alla Nazionale.

Questo l’elenco dei giocatori presenti al raduno:

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 2 caps)

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 27 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 45 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 22 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps)

Epalahame FAIVA (svincolato, 6 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 13 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 31 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 1 cap)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 43 caps)

David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 10 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 10 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 27 caps) - capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 14 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 73 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 25 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 24 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Luca MORISI (svincolato, 45 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

Montanna IOANE (Lione, 19 caps)

Federico MORI (Bayonne, 13 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 1 cap)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 2 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 12 caps)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto ore 18.30

26.08 Italia v Giappone, Treviso ore 18.30

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21