Gevi Napoli Basket: tutti gli appuntamenti del precampionato Il club partenopeo ha annunciato la serie di test nella preseason

Il test con la Luiss Roma il primo settembre per aprire il programma della preseason azzurra: la Gevi Napoli raggiungerà la Capitale per affrontare la squadra neopromossa in Serie A2 ed è previsto un altro test il giorno dopo, il 2 settembre. Napoli sarà a Rieti per l'amichevole contro la Real Sebastiani, che parteciperà alla A2 dopo aver acquisito il titolo sportivo della Pallacanestro Mantovana.

Due tornei nella preseason

Ritorno al PalaBarbuto per preparare il torneo di Sansepolcro, in programma nel weekend del 9 e 10 settembre e che vedrà la partecipazione della Gevi, della Victoria Libertas Pesaro, del Pistoia Basket e dei rumeni del CSO Voluntari. Napoli in campo anche il 15 e il 16 settembre con l'Happy Casa Brindisi, padrona di casa, e gli ungheresi del Falco Szombathely nel Memorial Pentassuglia.

La Gevi completerà la preseason con un vernissage tra le mura amiche del PalaBarbuto: amichevole contro la Vanoli Cremona, tornata in A. “Una grande occasione per salutare e vedere da vicino i nuovi giocatori della Gevi alla vigilia della prossima stagione”: così il club ha presentato l'appuntamento che chiuderà il precampionato azzurro e che porterà la squadra di coach Igor Milicic all'esordio in campionato, in programma il primo ottobre contro il Banco di Sardegna Sassari in trasferta al PalaSerradimigni.