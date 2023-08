Italrugby in raduno a San Benedetto del Tronto Sabato amichevole con la Romania, Capuozzo spera di tornare in campo.

Il Mondiale si avvicina. L’Italrugby è sbarcata a San Benedetto del Tronto per preparare il prossimo test match. Sabato 19 agosto alle 18:30, allo Stadio Riviera delle Palme, gli uomini di Kieran Crowley sfideranno la Romania.

Oggi sono iniziati gli allenamenti dopo il raduno di ieri, in serata incontro con i tifosi. Del gruppo fanno parte anche i due campani Alessandro Fusco e Ange Capuozzo. Il primo è reduce dal secondo tempo giocato a Dublino contro l’Irlanda, il secondo spera di rimettere piede in campo proprio contro la Romania. E’ fuori da marzo e a meno di un mese dal Mondiale non vede l’ora di rientrare. Per il progetto tecnico di Kieran Crowley la presenza del franco-napoletano è fondamentale. Nessuno ha le sue caratteristiche, la capacità di ribaltare l’azione, la sua imprevedibilità è una grande arma per l’Italrugby.

Ricordiamo che gli azzurri esordiranno il 9 settembre a Saint-Etienne alle ore 13 contro la Namibia.

Questo l’elenco dei giocatori presenti al raduno:

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 2 caps)

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 27 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 45 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 22 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps)

Epalahame FAIVA (svincolato, 6 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 13 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 31 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 1 cap)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 43 caps)

David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 10 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 10 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 27 caps) - capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 14 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 73 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 25 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 24 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Luca MORISI (svincolato, 45 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

Montanna IOANE (Lione, 19 caps)

Federico MORI (Bayonne, 13 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 1 cap)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 2 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 12 caps)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto ore 18.30

26.08 Italia v Giappone, Treviso ore 18.30

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21