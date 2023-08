Volley, Europei: Italia senza le veterane Chirichella e De Gennaro Le due senatrici escluse dal CT Mazzanti che ha deciso di percorrere nuove strade

Sarà l’incantevole scenario dell’Arena di Verona, martedì 15 agosto alle 20:00, ad ospitare la gara inaugurale dell’Europeo di pallavolo femminile. L’Italia di Mazzanti sfiderà la Romania. Le azzurre sono la squadra favorita, c’è un titolo, quello conquistato nel 2021 a Belgrado, da confermare.

Rispetto al passato però sono tante le novità. Due riguardano da vicino il movimento campano che dopo tanti anni non sarà rappresentato dalle senatrici Monica De Gennaro e Cristina Chirichella. Per loro estate di riposo o addio definitivo? La domanda accompagna giornalmente esperti e i tifosi. La risposta, al momento, non è chiara. Capitan Sylla, coinvolta nelle polemiche, ha sottolineato il suo ruolo di giocatrice perché le scelte toccano al CT. Tra le due esclusioni clamorosa la scelta di lasciare fuori il libero più forte del mondo. A 36 anni la De Gennaro è ancora al top, ma Mazzanti ha deciso di percorrere strade diverse. Sicuramente il sogno Olimpico della ragazza di Massa di Somma è ancora vivo. C’è un anno per far cambiare idea al CT. Diverso il discorso legato a Cristina Chirichella reduce da una stagione non esaltante. Le due campane quindi sono rimaste a casa, estate di stop o addio definitivo questo ancora non è chiaro. Certamente Parigi è una meta da rincorrere fino alla fine perché due così possono fare sempre la differenza.

Le 14 azzurre per il Campionato Europeo Femminile 2023

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 4. Francesca Bosio.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 21. Loveth Omoruyi, 2. Alice Degradi.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

Calendario completo delle azzurre Campionato Europeo Femminile 2023

Pool B in ITALIA

15/08

ore 20, Arena di Verona (Verona): Italia-Romania – RAI 3, Sky Sport Summer

16/08

ore 18, Arena Di Monza (Monza): Svizzera-Bosnia ed Erzegovina

ore 21, Arena Di Monza (Monza): Bulgaria-Croazia

17/8

ore 18, Arena Di Monza (Monza): Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria

ore 21, Arena Di Monza (Monza): Romania-Croazia

18/8

ore 18, Arena Di Monza (Monza): Bosnia ed Erzegovina-Croazia

ore 21, Arena Di Monza (Monza): Italia-Svizzera – Rai 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

19/8

ore 18, Arena di Monza (Monza): Romania-Svizzera

ore 21, Arena di Monza (Monza): Bulgaria-Italia – Rai 2, RAI SPORT, Sky Sport Action

21/8

ore 18, PalaRuffini (Torino): Bosnia ed Erzegovina-Romania

ore 21, PalaRuffini (Torino): Croazia-Svizzera

22/8

ore 18, PalaRuffini (Torino): Bulgaria-Romania

ore 21, PalaRuffini (Torino): Italia-Bosnia ed Erzegovina – RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

23/8

ore 18, PalaRuffini (Torino): Svizzera-Bulgaria

ore 21, PalaRuffini (Torino): Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)