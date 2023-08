Gevi Napoli Basket: 6 giocatori pronti per il primo allenamento Visite mediche verso la giornata di sabato con l'ingresso al PalaBarbuto

Via alle visite mediche in casa Gevi Napoli con la supervisione del responsabile dello staff sanitario, Giovanni D'Alicandro, e con i test atletici sviluppati in compagnia del preparatore fisico del club azzurro, Mattia Digno. Sono 6 i giocatori pronti per il primo allenamento in programma sabato al PalaBarbuto: Giovanni De Nicolao, Michele Ebeling, Alessandro Lever, Tariq Owens, Justin Jaworski e Tomislav Zubcic.

Milicic e Sokolowski impegnati con la Polonia

Non ci sarà Michal Sokolowski, impegnato con la nazionale polacca guidata dal ct e coach della Gevi, Igor Milicic. Il tecnico e il cestista sono impegnati nelle qualificazioni alle prossime Olimpiadi. Sono aggregati alla prima squadra, in attesa di Sokolowski e degli altri volti nuovi del roster, Moussa Bamba, Simone Sinagra, Stefano Saccoccia, Sreten Coralic e Ivan Druzheliubov. Nei prossimi giorni la Gevi ufficializzerà la data del media day, occasione anche per i tifosi di conoscere i giocatori della stagione 2023/2024.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket