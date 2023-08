Gevi Napoli Basket: ecco Dut Biar Mabor per la prima squadra "Si aggrega al gruppo per il lavoro di pre-season": la nota ufficiale del club azzurro

Sono i giorni delle visite mediche verso il primo allenamento in programma sabato e la Gevi Napoli ha anche ufficializzato un nuovo ingresso. Dut Biar Mabor, centro classe 2001, cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma, è stato aggregato alla prima squadra per la preparazione precampionato. Il cestista del Sud Sudan è reduce dall'avventura in canota Parnu (9 gare in Estonia con 4.9 punti e 6.2 rimbalzi in 15.4 minuti di media a gara).

Il comunicato ufficiale del club azzurro

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket