Gevi Napoli Basket: via alla preparazione precampionato Primo allenamento per un gruppo che attende coach Milicic e Sokolowski

La Gevi Napoli ha sostenuto la prima seduta verso la stagione 2023/2024. L'allenamento è stato seguito dalla dirigenza azzurra, dall'amministratore delegato, Alessandro Dalla Salda, dal responsabile dell’area tecnica sportiva, Pedro Llompart, e dal direttore sportivo, Giuseppe Liguori.

Test con la Luiss Roma il primo settembre

"Giovanni De Nicolao, Michele Ebeling, Alessandro Lever, Tariq Owens, Justin Jaworski, Tomislav Zubcic, in attesa dell’arrivo di Michal Sokolowski e di coach Igor Milicic, attualmente impegnati con la nazionale polacca, e di coloro che completeranno la rosa, hanno iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A, guidati dal primo assistant coach, Cesare Pancotto, da Francesco Cavaliere e dal preparatore fisico, Mattia Digno. Aggregati alla prima squadra anche i giovani Dut Biar Mabor, Moussa Bamba, Simone Sinagra, Stefano Saccoccia, Sreten Coralic, Ivan Druzheliubov. - si legge nella nota ufficiale della Gevi - Gli azzurri nei prossimi giorni proseguiranno la preparazione in vista della prima amichevole in programma il 1 settembre a Roma contro la Luiss".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket