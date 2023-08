Atletica, Mondiali: è il giorno di Alessandro Sibilio Dopo la paura ecco la gioia dell’esordio iridato. Alle 11:43 sfida Warholm e gli altri big.

E’ il grande giorno di Alessandro Sibilio. Il momento è arrivato. Dopo aver creduto di dover saltare un altro Mondiale il ragazzone napoletano finalmente farà il suo esordio. Budapest, capitale dell’Ungheria, è uno scenario perfetto per una gara che comunque andrà sarà indimenticabile. Dopo l’infortunio di Montecarlo sembrava tutto perso. Sibilio ha seriamente rischiato di dover andare in vacanza con ampio anticipo. Da quel momento le ha provate tutte per esserci e oggi potrà godersi i suoi primi 400 ostacoli iridati. Batterie che in condizioni normali sarebbero state semplicemente una tappa di passaggio verso la finale. Oggi, invece, è tutto diverso. Nessuno sa quanto il campano potrà andare forte. Forse nemmeno lui conosce la sua reale condizione. Lo scopriremo alle 11:41 (diretta su Rai Due e Sky Summer) quando sarà sui blocchi di partenza pronto ad attaccare le dieci barriere che lo dividono dal traguardo. Un Sibilio in discrete condizioni dovrebbe passare facilmente il turno, magari anche correndo intorno ai 48 secondi. Sarà proprio il cronometro a dirci la verità sulle ambizioni del napoletano. Noi intanto siamo pronti a goderci la sua gara.

L’azzurro è stato inserito nella terza serie, correrà in quinta corsia, dove vanta il terzo tempo dietro al fenomenale primatista iridato Karsten Warholm e al francese Wilfred Happio. Attesa anche per la quinta batteria con l’americano Rai Benjamin. L’attesa sta per terminare. Alessandro Sibilio è pronto a sfidare i big mondiali.