Due mete del rientrante Capuozzo, l'Italrugby travolge la Romania A San Benedetto del Tronto gli azzurri si sono imposti per 57-7. Sabato ultimo test col Giappone.

L’Italrugby ha ritrovato Ange Capuozzo e anche la vittoria. A San Benedetto del Tronto travolta la Romania 57 a 7 con due mete di pregevole fattura messe a segno dal ragazzo campano. Protagonista anche l’altro napoletano Alessandro Fusco che ha giocato la seconda frazione.

A venti giorni dall’esordio Mondiale serviva una risposta e gli azzurri l’hanno data. Il percorso procede bene e in campo si sono viste cose positive. Era un test fondamentale per Ange Capuozzo dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo. L’estremo azzurro ha realizzato due mete. La prima con la solita grande accelerazione dopo aver recuperato un calcio di Garbisi deviato. L’intercetto gli ha permesso prendere velocità e poi di battere sul tempo Vaovasa per andare a segno. Al 55’ la seconda meta dopo un’azione lunghissima iniziata dal corregionale Alessandro Fusco che ha giocato su Halafihi, bravo a serive Capuozzo con un offload. Poi ci ha pensato il numero 15 con un guizzo a siglare il momentaneo 43-7.

Sabato 26, alle 18:30 al Monigo di Treviso, è in programma l'ultimo test match prima dei Mondiali. L'Italrugby di Kieran Crowley sfiderà un osso durissimo come la squadra giapponese.

Il tabellino di Italia-Romania

Marcatori: p.t. 5’ m. Odogwu (5-0), 12’ m. Ioane tr. P. Garbisi (12-0), 16’ m. A. Garbisi tr. P. Garbisi (19-0), 20’ m. Capuozzo (24-0), 28’ m. Nicotera tr. P. Garbisi (31-0), 39’ meta di punizione (31-7), s.t. 43’ m. Brex tr. P. Garbisi (38-7), 53’ m. Capuozzo (43-7), 66’ m. Lamb tr. P. Garbisi (50-7), 72’ m Halafihi tr. P. Garbisi (57-7)

Italia: 15 Ange Capuozzo (70’ Ruzza), 14 Paolo Odogwu (54’ Pani), 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi (54’ Allan), 11 Montanna Ioane (46’ Fusco), 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi (62’ Ioane), 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro © (11’-23’ L. Cannone), 6 Sebastian Negri (58’ L. Cannone), 5 Dino Lamb, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari (54’ Ceccarelli), 2 Giacomo Nicotera (50’ Faiva), 1 Ivan Nemer (41’ Zani)

Romania: 15 Hinckley Vaovasa, 14 Marius Simionescu, 13 Jason Tomane (56’ Surugiu), 12 Manumua Tevita, 11 Nicolas Onutu (46’ Pop), 10 Mihai Muresan (28’ Boldor), 9 Alin Conache, 8 Cristi Chirica ©, 7 Vlad Neculau (70’ Ser), 6 Damian Stratila (46’ Macovei), 5 Stefan Iancu, 4 Adrian Motoc, 3 Alexandru Gordas (33’ Gajion), 2 Ovidiu Cojocaru (49’-70’ Bardasu), 1 Iulian Hartig (46’ Savin)

Cartellini: 9’ rosso per Motoc (ROM), 39’ giallo per Lamaro (ITA), 45’ giallo a Chirica (ROM)

Player of the match: Sebastian Negri (ITA)

Note: 9122 spettatori

Foto: Federugby