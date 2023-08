Sibilio sull’esordio al Mondiale: "Ho gestito, domani devo fare di più" Il campano si è qualificato per la semifinale che andrà in scena lunedì pomeriggio.

Un sospiro di sollievo lo hanno tirato tutti: tecnici, amici e parenti, tifosi. Vedere Alessandro Sibilio controllare la posizione nel finale della batteria e andare in semifinale è qualcosa che un mese fa sembrava utopia. Invece il campano ce l’ha fatta. Ha recuperato dal fastidio fisico, ha stretto i denti e lunedì alle 19:33 correrà al semifinale. “Non mi sono tanto piaciuto ma me l’aspettavo” è stato il commento a caldo di Sibilio.

“Ritornare sul blocco è stato pesante, i 400 ostacoli vedono in campo un livello altissimo già questa mattina. Non mi sento ancora in forma per competere con loro, però domani c’è la semifinale e si va a bomba dando tutto. Vediamo quello che viene. Non sapevo quante energie avevo, perciò ho gestito, ma domani è un’altra gara. La mattina la subisco tanto, il pomeriggio spero di fare meglio. Domani si andrà sicuramente ancora più forte, quindi se voglio andare in finale devo fare di più. L’infortunio di Montecarlo mi ha costretto a stare fermo una decina di giorni, poi ho ripreso con calma e arrivo al Mondiale con pochi allenamenti”.

Una finale conquistata in queste condizioni sarebbe un mezzo miracolo, Sibilio però ha il talento per fare l’impresa, per questo arriverà sul blocco di partenza con grandi motivazioni.