Italrugby, contro il Giappone nuovo ruolo per Capuozzo Il campano giocherà titolare come ala con Allan nella posizione di estremo.

Ultimo test match prima del Mondiale in Francia per l’Italrugby. Gli azzurri sfideranno il sempre temibile Giappone, squadra giunta ai quarti quattro anni fa, al Monigo di Treviso sabato alle 18:30. Appuntamento molto atteso perché sarà il saluto del pubblico italiano alla squadra prima della partenza per la Francia. E poi Kieran Crowley continuerà a fare esperimenti in vista dei match contro Namibia e Uruguay che precedono le super sfide a Nuova Zelanda e Francia padrona di casa.

Il tecnico neozelandese ha annunciato il XV che sfiderà i nipponici di cui farà parte anche il napoletano Ange Capuozzo, per lui nuovo ruolo con lo spostamento all’ala visto che il tecnico riproverà Allan come estremo. Tribuna, invece, per l’altro partenopeo Alessandro Fusco.

“La partita contro il Giappone andrà a chiudere la preparazione verso il Mondiale dandoci ulteriori feedback fondamentali verso il momento più importante della stagione -ha spiegato Crowley-. Abbiamo preparato al meglio la partita e vogliamo chiudere i Test Match con una vittoria davanti ai nostri tifosi”

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 74 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 11 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 25 caps)

12 Luca MORISI (svincolato, 46 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 20 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 26 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 28 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 44 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 46 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 14 caps)

1 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 12 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 28 caps)

19 Dino LAMB (Harlequins, 2 caps)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps)

22 Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 2 caps)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto – 57-7

26.08 Italia v Giappone, Treviso ore 18.30

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21