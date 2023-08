Atletica, Mondiali: Sibilio torna in pista nella staffetta 4x400 Il napoletano sarà in quarta frazione, l'obiettivo è la qualificazione alla finale.

Archiviata la delusione per la finale dei 400 ostacoli mancata per soli 4 centesimi, Alessandro Sibilio tornerà in pista per il secondo i pegno del suo Mondiale a Budapest.

Questa sera alle 19:30 prendono il via le batterie della staffetta 4x400 maschile. L’Italia correrà nella seconda alle 19:42 con il napoletano inserito in quarta frazione. Riceverà il testimone da Davide Re, Edoardo Scotti e Lorenzo Benati con l’obiettivo di andare in finale. Azzurri che duelleranno con Olanda, Jamaica, Belgio, Francia, Sri Lanka, Kenya e Germania.

A Tokyo, due anni fa, il quartetto azzurro riuscì a qualificarsi per la finale Olimpica e oggi a undici mesi dai Giochi Olimpici di Parigi vogliono tornare tra le migliori otto squadre del pianeta.