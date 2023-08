Gevi Napoli Basket: Sokolowski in gruppo Alla società azzurra manca un solo colpo per il roster 2023/2024

La Gevi Napoli ha inserito anche Michal Sokolowski nel roster. Il cestista ha ottenuto il pass per il torneo preolimpico 2024 con la sua Polonia, allenata dal coach della società azzurra, Igor Milicic. Prima l'arrivo del tecnico, poi quello di Sokolowski: alla Gevi manca un solo colpo per il roster dopo la firma di Jacob Pullen. Visite mediche per il polacco, poi il primo allenamento con i nuovi compagni e con i nuovi tifosi sugli spalti.

D'Andrea nello staff medico del club azzurro

"La Gevi Napoli Basket rende noto che il Dott. Enrico D'andrea entra a far parte dello staff medico del Club e ricoprerà il ruolo di assistente del responsabile dello staff sanitario della squadra Dott. Prof. Giovanni D'Alicandro. Il Dott. D'Andrea ha alle spalle una lunga esperienza nel settore sportivo dove ha ricoperto il ruolo di medico sociale della Società Sportiva Calcio Napoli e del Benevento Calcio oltre ad essere stato consulente del Bari Calcio e responsabile sanitario della Nazionale Italiana Senior di basket femminile. Dal 2003 al 2010 è stato responsabile sanitario del Vomero Basket Napoli femminile in Serie A".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket