Tennis, Challenger di Zhangjiagang: per Giustino esordio vincente Il napoletano si è imposto 6-4 6-1 sul qualificato bulgaro Sheyngezikht.

Lungo viaggio in Cina per Lorenzo Giustino che ha preso parte al Challenger di Zhangjiagang. Sul cemento asiatico il campano ha esordito oggi nel tabellone di singolare contro il qualificato bulgaro Sheyngezikht, numero 1227 della classifica ATP

Il 22enne avversario del campano è riuscito a fare partita solo nel primo set che ha visto prevalere l’azzurro per 6-4. Nel secondo tutto facile per il napoletano che ha portato a casa il parziale con un nettissimo 6-1. Vittoria importante che consentirà all’azzurro di tornare in campo negli ottavi di finale dove se la vedrà con l’australiano McCabe, numero 281 della classifica ATP e ottava testa di serie del torneo cinese. Sempre oggi Giustino ha giocato anche in doppio in coppia col tedesco Strombachs perdendo al terzo set (5-7 7-5 9-11) contro i padroni di casa Wang e Li Hanwen.