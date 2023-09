Gevi Napoli Basket: 47-80 nel test contro la Luiss Roma Alle 21 azzurri di nuovo sul parquet a Rieti: memorial Blasi, amichevole contro la Real Sebastiani

Vittoria nel primo test precampionato per la Gevi Napoli. A Roma gli azzurri hanno superato la Luiss con il finale di 47-80. Jaworski e Zubcic guidano l'attacco partenopeo realizzando rispettivamente 23 e 21 punti. Equilibrio nelle prime due frazioni prima della fuga della Gevi con il 17-25 del terzo quarto, ma soprattutto il 22-0 ospite dell'ultima frazione. Alle 21 per il primo memorial "Riccardo Blasi" il Napoli tornerà in campo al PalaSojourner per affrontare la Real Sebastiani Rieti.

Il tabellino

Amichevole precampionato

Luiss Roma - Gevi Napoli 47-80

Parziali: 10-14, 20-19, 17-25, 0-22

Gevi Napoli: Jaworski 23, Zubcic 21, Bamba 2 , Ebeling 6, De Nicolao 2 , Lever 7 , Owens 6, Sokolowski 8 Saccoccia 4, Mabor 1, Sinagra, Coralic.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket