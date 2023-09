L'Italrugby è sbarcata in Franca, Capuozzo e compagni pronti al debutto Il napoletano è stato protagonista anche di un simpatico video diventato subito virale.

C’è tanto entusiasmo in casa Italrugby. Ieri gli azzurri sono sbarcati a Lione per poi spostarsi nel ritiro di Bourgoin-Jallieu, cittadina di circa trentamila abitanti che sarà il quartier generale della squadra guidata da Kieran Crowley.

Della squadra azzurra fanno parte anche i campani Alessandro Fusco e Ange Capuozzo, entrambi alla prima esperienza in un Mondiale. L’estremo è stato protagonista di un simpaticissimo e già virale video social con i campagni Tommy Allan e Varney dove si esibisce in una soddisfacente prestazione canora sulle note della canzone “L’Italiano” del compianto Toto Cutugno.

C’è entusiasmo e questo è un bene perché i prossimi match saranno durissimi. Si parte con la Namibia l’8 settembre, poi Uruguay, Nuova Zelanda e Francia per un girone in cui bisogna arrivare terzi per qualificarsi al prossimo Mondiale e magari presentarsi alla sfida con i padroni di casa con qualche speranza di passaggio del turno.

Intanto questa mattina è andato in scena il primo allenamento presso Chapiteau Presse a Bourgoin, mentre alle 18.45, presso il “Theatre Jean Vilar” di Bourgoin-Jallieu, andrà in scena la “Welcome Ceremony” dove il gruppo squadra riceverà il benvenuto ufficiale in Francia.

Questo l’elenco dei giocatori convocati per la Rugby World Cup 2023:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 29 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 47 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 33 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 13 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 48 caps)

Epalahame FAIVA (svincolato, 7 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 15 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 3 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 45 caps)

David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 12 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 29 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 48 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 14 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 13 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 2 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 21 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 75 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 27 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 26 caps)

Luca MORISI (svincolato, 47 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 12 caps)

Montanna IOANE (Lione, 21 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 3 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 12 caps)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto – 57-7

26.08 Italia v Giappone, Treviso - 42-21

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21