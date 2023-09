Nuoto, Coppa Len: a Veles trionfa Giordano davanti a Sanzullo Doppietta napoletana nella penultima tappa del calendario che avrà il gran finale a Barcellona.

L’Italfondo continua il suo dominio e sforna ancora ragazzi interessanti da tenere d’occhio in ottica futura. Non solo Paltrinieri ed Acerenza, il movimento azzurro è molto profondo.

Nella quinta tappa della Coppa Len di Veles, in Macedonia, nella 10 chilometri maschile è andato in scena un autentico dominio con quattro azzurri nelle prime quattro posizioni. Allo sprint ha avuto la meglio Pasquale Giordano, 19enne napoletano tesserato col gruppo sportivo delle Fiamme Oro e col CC Napoli. L’allievo di Pietro Bonanno si è imposto col crono di 1h56'15''78, avendo la meglio sul corregionale Mario Sanzullo (1h56'15''781) e Giuseppe Ilario (1h56'16''66), quarta piazza per Vincenzo Caso (1h56'16''80).

Per Giordano una vittoria importante davanti ad un atleta più esperto come Mario Sanzullo che si conferma comunque sempre ad altissimi livelli.

Quella di Vales in Macedonia era la penultima tappa del calendario 2023 della Coppa Len. Il gran finale andrà in scena il prossimo 24 settembre a Barcellona.

Foto: Federnuoto.it