Boxe, la "tigre" è tornata: Carini in raduno ad Assisi Dal 6 al 24 settembre la campana farà parte del gruppo guidato dal DT Emanuele Renzini.

La “tigre” è pronta a tornare. Dopo tanti problemi fisici che negli ultimi anni ne hanno rallentato l’ascesa, Angela Carini (classe 1998) sembra stare bene ed essere pronta per mettere sul ring motivazioni e talento.

Il percorso non sarà né semplice né troppo rapido, bisognerà avere pazienza, ma la campana ha le potenzialità per tornare ai vertici: il suo palmares parla di un argento ai Mondiali e uno agli Europei. Intanto sarà presente al raduno della Nazionale in programma al Centro Tecnico di Assisi dal 6 al 24 settembre. Occasione utile per lavorare in vista di un 2024 dove c’è il sogno Olimpico da realizzare per la seconda volta. A Tokyo non andò benissimo. Un verdetto dubbio la estromise al primo turno, poi la corsa verso casa dove c’era qualcosa di più importante ad attenderla. Non è stata fortunata la Carini. Ha dovuto troppo spesso pagare dazio alla sorte. Ora, però, è giunto il tempo di ritrovare quelle sensazioni che in passato l’hanno portata a grandi risultati.

Oltre a lei ad Assisi ci saranno anche altre atlete campane come Irma Testa, Sirine Charaabi e Assunta Canfora. Completeranno il gruppo Giordana Sorrentino, Alessia Mesiano, Rebecca Nicoli e Melissa Gemini. Il gruppo azzurro, ricordiamo che nello stesso periodo ci sarà in raduno anche la squadra maschile, sarà seguita dallo staff tecnico capitanato dal direttore tecnico Emanuele Renzini coadiuvato dai tecnici Riccardo D’Andrea, Eugenio Agnuzzi, Sumbu Kalambay e Laura Tosti.