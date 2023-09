Canottaggio, Mondiali di Belgrado: Scalzone e il quattro senza in semifinale Il capovoga napoletano ha guidato i compagni alla vittoria della seconda batteria di recupero.

Dopo il quarto posto nella prima regata dei Mondiali in corso di svolgimento a Belgrado in Serbia, il quattro senza azzurro è stato costretto a passare dai recuperi. Barca importante che ha storicamente sempre regalato tante medaglie all’Italia (bronzo nelle ultime due Olimpiadi= e che vede impegnato come capovoga il napoletano Alfonso Scalzone.

Nella seconda batteria di recupero con Svizzera, Sudafrica, Polonia e Cina, gli azzurri hanno dovuto combattere per avere la meglio. La barca formata da Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta-Fiamme Gialle, Davide Verità-Marina Militare e da Alfonso Scalzone ha avuto al meglio sulla Svizzera bruciata in volata e su Sudafrica e Polonia con quest’ultima che è stata davanti nella prima parte di gara. Quinta piazza per la Cina.

Con questo risultato gli azzurri si sono guadagnati un posto in semifinale. Ricordiamo che il Mondiale di Belgrado vale come qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi e assegnerà i pass ai finalisti e al vincitore della finale B.

Di seguito i risultati delle due batterie di recupero che qualificano le prime tre alla semifinale:

Recupero uno: 1. Romania 5.54.48, 2. Ucraina 5.55.61, 3. Danimarca 5.57.32, 4. Germania 5.57.56, 5. Irlanda 6.03.69.

Recupero due: 1. Italia (Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta-Fiamme Gialle, Davide Verità-Marina Militare, Alfonso Scalzone-Fiamme Gialle) 5.55.28, 2. Svizzera 5.55.51, 3. Sudafrica 5.56.34, 4. Polonia 5.56.36, 5. Cina 6.03.63.

Foto: Canottaggio.org