Tennis, Challenger di Shanghai: Giustino supera il primo ostacolo Il campano ha battuto in due set il nipponico Moriya e sfiderà il cinese Buy.

Esordio vincente per Lorenzo Giustino nel Challenger di Shanghai in Cina. Sul cemento asiatico il napoletano è riuscito a superare il primo ostacolo del suo tabellone il giapponese Moriya. L’azzurro si è imposto con discreta facilità in un match durato appena ottantuno minuti.

Nel primo set, vinto 6-1, Giustino ha fatto il break al secondo e al sesto gioco senza mai concedere occasioni di fare il controbreak al rivale, numero 346 della classifica ATP. Nel secondo parziale il campano ha strappato nuovamente il servizio all’avversario alla prima occasione, ma nel game successivo fa concesso la prima palla break del match perdendo anche il turno in battuta. Moriya è salito 2-1 ma Giustino è sempre stato in controllo e ha portato a casa il secondo set per 6-2 facendo il break al quinto e al settimo game.

Vittoria agevole per il numero 296 del mondo che è volato in Asia proprio alla ricerca di punti. Questa classifica non gli ha permesso di poter andare negli Stati Uniti a giocare le qualificazioni degli Us Open. L’obiettivo del napoletano è quello di provare a ricostruire una classifica che gli consenta di giocare tornei più prestigiosi e soprattutto di tornare a disputare le qualifificazioni negli Slam, magari già dall’Australian Open a gennaio.

Dopo il successo al primo turno, alle 4:00 di giovedì 7 settembre, il napoletano tornerà in campo per giocare contro il padrone di casa, il cinese Buy attualmente numero 214 della classifica ATP. Match che si annuncia complicato, ma è assolutamente alla portata di un giocatore esperto come Lorenzo Giustino.