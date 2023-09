Tennis, Challenger di Shanghai: Giustino batte Buy e vola ai quarti di finale Bella vittoria del napoletano che si è imposto in due set sul padrone di casa.

Continua in maniera positiva la trasferta asiatica di Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano sta partecipando al Challenger di Shanghai dove ha superato i primi due turni.

Dopo la vittoria sul giapponese Moriya per 6-1 6-2, all’alba italiana è arrivato il successo sul cinese Buy. Numero 214 della classifica ATP. Giustino, nonostante le quasi ottotanta posizioni in meno in classifica rispetto all’asiatico, ha dominato il match fin dall’inizio.

Nel primo set ha fatto il break al quarto gioco chiudendo il discorso con un nettissimo 6-1. Nel secondo, invece, all’azzurro è bastato strappare il servizio a Buy una sola volta al quinto gioco per chiudere 6-4 e volare ai quarti di finale. Domani tornerà in campo per sfidare il vincente tra l’australiano Sweeny e il cinese Shang, numero 4 del seeding di Shanghai.

Andare avanti e fare punti è l’obiettivo di Giustino che vuole provare a scalare la classifica per arrivare a gennaio nelle condizioni di poter giocare le qualificazioni agli Australian Open.