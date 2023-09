Canottaggio, Mondiali: Scalzone e il quattro senza nella finale B Il capovoga napoletano insieme ai compagni ha sfiorato l'accesso alla finale A.

Ai Mondiali di Belgrado sono andate in scena le semifinali del quattro senza dove la barca azzurra, col capovoga campano Alfonso Scalzone, Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta e Davide Verità andava a caccia di un posto in finale e di un pass per le Olimpiadi di Parigi.

Obiettivo per il momento sfumato. Gli azzurri non sono riusciti ad accede alla finale. E’ stata la barca statunitense che ha subito rotto gli indugi tentando la fuga fin dai primi metri. L’Olanda ha seguito gli americani. Ai mille metri statunitensi avanti con 2’’78 sull’Olanda e la Francia, ma con l’Italia che spinge dal quarto posto per tentare di ricuperare la posizione che darebbe il pass. Situazione immutata al passaggio dei 1500 metri per l’Italia sempre quarta ma a mezza barca dalla terza piazza. Scalzine e compagni ci hanno provato fino alla fine ma sono rimasti fuori di poco venendo preceduti da Stati Uniti, Olanda e Francia.

Per strappare il pass per Parigi c’è ancora una possibilità in questi Mondiali a Belgrado. La finale B darà la possibilità di volare in terra francese a chi la vincerà e la barca italiana dovrà provarci lottando fino all’ultimo metro.

Classifica semifinale uno: 1. Usa (Justin Best, Nicholas Mead, Michael Grady, Liam Corrigan) 6.25.99, 2. Olanda (Nicolas Van Sprang, Ruben Knab, Ralf Rienks, Rik Rienks) 6.28.48, 3. Francia (Thibaud Turlan, Guillaume Turlan, Benoit Brunet, Teo Rayet) 6.30.40, 4. Italia (Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta-Fiamme Gialle, Davide Verità-Marina Militare, Alfonso Scalzone-Fiamme Gialle) 6.33.81, 5. Ucraina (Maksym Boklazhenko, Mykola Mazur, Oleh Kravchenko, Sergii Gryn) 6.40.81, 6. Danimarca (Magnus Valbirk, Kaare Mortensen, Christian Soendergaard, Bastian Secher) 6.44.85.

Classifica semifinale due: 1. Gran Bretagna (Oliver Wilkes, David Ambler, Matthew Aldridge, Freddie Davidson) 6.26.39, 2. Nuova Zelanda (Ollie Fitzroy Maclean, Logan Ullrich, Tom Murray, Matt Macdonald) 6.31.14, 3. Australia (Alexander Purnell, Spencer Turrin, Jack Hargreaves, Alexander Hill) 6.38.28, 4. Romania (Mihaita Tiganescu, Mugurel, Vasile Semciuc, Stefan Berariu, Florin Lehaci) 6.44.95, 5. Svizzera (Joel Schuerch, Tim Roth, Patrick Brunner, Kai Schaetzle) 6.47.32, 6. Sudafrica ((Henry Torr, Luc Daffarn, James Mitchell, Sandro Torrente) 6.55.35.

Foto: canottaggio.org