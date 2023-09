Tennis, Challenger di Shanghai: Giustino eliminato dal giovane cinese Shang Il napoletano è stato battuto in due set dal diciottenne asiatico numero 178 della classifica ATP.

Il promettente tennista cinese Juncheng Shang ha fermato la corsa di Lorenzo Giustino al Challenger di Shanghai. Dopo due match vinti il campano è stato eliminato nei quarti di finale in due set. Partita mai in discussione con l’asiatico capace di dominare il primo parziale imponendosi per 6-1. Nel secondo Giustino è rimasto attaccato al match fino al nono gioco quando Juncheng Shang ha sfruttato la prima delle due palle break conquistate volando sul 5-4. L’asiatico ha poi tenuto il turno di servizio con grande personalità conquistando l’accesso alla semifinale. Per Giustino è stato comunque un buon torneo che gli ha permesso di fare qualche punto utile per ricostruire la classifica.