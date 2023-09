Italrugby, meta di Capuozzo e Namibia travolta all'esordio nel Mondiale Azzurri vittoriosi 52-8 a Saint-Etienne e primi nel girone davanti a Francia e Nuova Zelanda.

L’Italrugby convince e a tratti convince. Esordio Mondiale ok contro la Namibia per la squadra di Kieran Crowley che si è imposta per 52-8 sulla Namibia. Allo Stade Geoffroy-Guichards di Saint-Etienne, davanti a circa 44.000 spettatori, gli azzurri hanno saputo rispettare il pronostico nonostante qualche sbavatura.

Di più, però, non si poteva chiedere. Rompere il ghiaccio in un torneo iridato non è mai semplice, gli azzurri l’hanno fatto subendo il piazzato di Swanepoel ma rispondendo con un calcio di Allan e le mete di Cannone e Garbisi entrambe trasformate dall’estremo azzurro. La meta di Mouton ha svegliato definitivamente Capuozzo e compagni.

Il napoletano è stato autore, dopo l’emozione dell’inno, di una discreta partita. Per lui una meta nel secondo tempo dopo quella di Lamb e prima delle realizzazioni finali di Faiva, Zuliani e Odogwu. Vittoria che consegna all’Italia il primato del girone A con 5 punti, uno in più della Francia autrice nella serata di venerdì dell’impresa contro la Nuova Zelanda battuta 27-13 allo Stade de France a Sanint-Denis. L’Italrugby tornerà in campo mercoledì 20 settembre alle 17:45 allo Stade de Nice a Nizza contro l’Uruguay.



Marcatori: 4’ c.p. Swanepoel (0-3), 8’ c.p. Allan (3-3), 11’ m. L. Cannone tr. Allan (10-3), 15’ m. P. Garbisi tr. Allan (17-3), 22’ m. Mouton (17-8), 47’ m. Lamb tr. Allan (24-8), 55’ m. Capuozzo tr. Allan (31-8), 73’ m. Faiva tr. Allan (38-8) 78’ m. Zuliani tr. Allan (45-8), 82’ m. Odogwu tr. Allan (52-8)

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex (61’ Odogwu), 12 Luca Morisi (47’ Bruno), 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney (47’ Page-Relo), 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro ©, 6 Sebastian Negri (47’ Zuliani), 5 Federico Ruzza (12’-16’, 57’ Sisi), 4 Dino Lamb, 3 Simone Ferrari (50’ Riccioni), 2 Giacomo Nicotera (50’ Faiva), 1 Danilo Fischetti (58’ Nemer)

Namibia: 15 Divan Rossouw, 14 Gerswin Mouton (62’ Van der Bergh), 13 Johan Deysel ©, 12 Danco Burger (58’ Malan), 11 JC Greyling, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Damian Stevens (58’ Theron), 8 Richard Hardwick, 7 Johan Retief, 6 Wian Conradie (12’-16’ Gaoseb, 18’-22’ Van der Westhuizen, 50’ Gaoseb), 5 Tjiuee Uanivi, 4 Adriaan Ludick (52’ De Klerk), 3 Johan Coetzee (50’ Viviers), 2 Torsten Van Jaarsveld (52’ Van der Westhuizen), 1 Desiderius Sethie (36’ Benade)

Cartellini: 11’ giallo a Van Jaarsveld (NAM)

Player of the match: Lorenzo Cannone (ITA)

Foto: Federugby