La Link Campus Cup 2023 è della Gevi Napoli: battuto il CSO Voluntari in finale In semifinale la squadra azzurra ha superato l'Estra Pistoia a Sansepolcro

La Gevi Napoli ha vinto la Link Campus Cup 2023. A Sansepolcro la squadra di coach Igor Milicic ha prima battuto l'Estra Pistoia con il risultato di 80-69 in semifinale per poi superare i rumeni del CSO Voluntari con il punteggio di 87-81 nell'atto conclusivo del quadrangolare. Buone sensazioni per il gruppo azzurro nel precampionato.

I tabellini

LInk Campus Cup 2023

Finale Primo Posto

Gevi Napoli - CSO Voluntari 87-81

Parziali: 17-21, 16-18, 23-17, 19-19, 12-6

Napoli: Pullen 15, Jaworski 18, Zubcic 7, Bamba 4, Ebeling, De Nicolao 2, Lever 7, Owens 13, Coralic, Sokolowski 16, Mabor, Saccoccia 5. All. Milicic.

Link Campus Cup 2023

Semifinale

Gevi Napoli - Estra Pistoia 80-69

Parziali: 19-23, 11-19, 27-15, 12-23

Napoli: Jaworski 15 , Zubcic 11, Bamba 3, Ebeling , Pullen 4, De Nicolao , Lever 11 , Owens 10, Coralic, Sokolowski 15, Mabor 10, Saccoccia 1. All. Milicic.