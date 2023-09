Capri-Napoli: Sanzullo fa l'impresa, dopo 53 anni vittoria di un partenopeo Il campione europeo 2022 ha battuto Occhipinti allo sprint. Tra le donne vittoria della

Mario Sanzullo ce l’ha fatta. E’ stato lui il primo ad arrivare a Napoli dopo 36 km di battaglia nelle acque che separano il capoluogo dall’isola di Capri.

Il campione Europeo è il primo partenopeo a vincere dopo il successo nel 1970 colto dal “Caimano di Baia” Giulio Travaglio. Ottima la prova anche di Federico Burdisso che dopo aver provato a tenere il ritmo di Mario Sanzullo ha comunque chiuso la sua fatica vincendo la propria scommessa personale con un ottimo nono posto.

Tornando alla lotta per il primato, il napoletano ha dovuto vedersela con Alessio Occhipinti, campione in carica del 2021 e del 2022, che è stato battuto solo al tocco dopo una bella ed esaltante volata. Terza piazza per Giuseppe Ilario. Tra le donne successo dell’argentina Mayte Puca.

La manifestazione ha avuto un gran successo per la soddisfazione del patron del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale: “La Capri-Napoli fa parte della storia sportiva della città e per il circolo è un grande onore ospitare l’arrivo della manifestazione. Quest’anno le condizioni meteo sono state favorevoli e abbiamo assistito ad una grande giornata di sport. Complimenti a Mario Sanzullo, un nostro atleta, che in acque libere è irresistibile. Complimenti anche a Giuseppe Ilario, arrivato terzo. È enorme la mia gioia, insieme a tutto il consiglio e ai soci per questa vittoria. Il nostro circolo si conferma fucina di talenti”.