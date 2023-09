Ginnastica, Maresca oro ai tricolori e pronto per la World Challenger di Parigi Il campione italiano dopo aver vinto a Padova sarà protagonista anche nel prossimo week end.

Salvatore Maresca non si smentisce mai. Thor è tornato e lo ha fatto in grande stile. A Padova, ai campionati tricolori, il campione di Castellammare di Stabia ha sbaragliato la concorrenza. Dopo una bella prova in qualificazione si è ripetuto anche nella finale vinta col punteggio di 14.850. Per il campano un esercizio di altissimo livello che gli ha consentito di avere la meglio sul compagno Marco Lodadio che invece ai Mondiali del 2021 lo aveva preceduto vincendo l’argento.

E’ stata una gara pazzesca per la soddisfazione dei tecnici azzurri che sanno di poter contare su due grandissimi atleti anche in vista dei prossimi impegni internazionali.

Il primo è dietro l’angolo. Sabato 16 e domenica 17 settembre gli azzurri saranno protagonisti alla World Challenger Cup di Parigi a cui parteciperanno Edoardo De Rosa (Ginnastica Gioy), Ares Federici (Spes Mestre), Salvatore Maresca (Fiamme oro) e Niccolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) – accompagnati dai tecnici Roberto Germani e Marcello Barbieri.

Anche nello scenario internazionale Salvatore Maresca può fare benissimo e ha assicurato ai suoi tifosi che farà di tutto per portare a casa il titolo.