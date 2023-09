Tennis, Challenger di Guangzhou: Giustino eliminato dal francese Atmane Il napoletano ha ceduto al terzo set dopo oltre due ore di battaglia.

Lorenzo Giustino non è riuscito a confermare la buona prestazione della scorsa settimana. Al Challenger di Shanghai aveva raggiunto i quarti di finale, mentre sui campi in cemento di Guangzhou la sua avventura si è fermata al primo turno. Per le ambizioni del tennista partenopeo è risultato fatale il sorteggio contro il francese Atmane, numero 173 della classifica ATP.

L’azzurro è stato travolto nel primo set, durato appena 22 minuti, per 60, prima di reagire. Nel secondo è stato bravissimo a cambiare marcia, ridurre gli errori non forzati e sfruttare la prima palla break concessa dal rivale nel settimo gioco. Col vantaggio di un break Giustino ha chiuso 6-1 mandando la sfida al terzo set. Il francese, dopo non aver saltato due palle break nel primo gioco, è riuscito a scappare via nel sesto gioco quando ha strappato il servizio a Giustino chiudendo poi sul 6-3 continuando la sua corsa nel tabellone del torneo cinese.