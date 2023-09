Il Napoli Basket piange la scomparsa di Brandon Hunter In Italia ha giocato anche con Livorno, Biella e Montegranaro

Il mondo del basket è in lutto per la scomparsa di Brandon Hunter a soli 42 anni. L'ex cestista, protagonista in NBA in avvio di carriera, ha giocato in Campania nella fase finale della stagione 2005/2006 con la Carpisa Napoli lanciata nella corsa playoff dopo la conquista della Coppa Italia (stagione chiusa in semifinale Scudetto e con la qualificazione all'Eurolega). In Italia Hunter ha indossato anche le canotte di Livorno, Biella e Montegranaro. La notizia della scomparsa è stata diffusa sui social da Jeff Boals, coach del centro nel percorso in NCAA con gli Ohio Bobcats.

Il cordoglio del club azzurro

"Ciao Brandon. La Generazione Vincente Napoli Basket ricorda Brandon Hunter, scomparso questa mattina all'età di 42 anni. Ha vestito la canotta della Carpisa Napoli nel 2006".