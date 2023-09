Gevi Napoli: ecco Tyler Ennis. Ci sarà al memorial Pentassuglia Visite mediche e i test atletici sostenuti dal giocatore canadese

Tyler Ennis è arrivato in mattinata a Napoli. Il play/guardia canadese ha già sostenuto le visite mediche e i test atletici ed è partito per Brindisi con i suoi nuovi compagni di squadra per partecipare al dodicesimo "Memorial Pentassuglia". Si completa il roster a disposizione di coach Igor Milicic.

Doppio test a Brindisi

"La manifestazione vedrà la partecipazione dell’Happy Casa Brindisi e degli ungheresi del Falco Szombathely. La prima gara in programma vedrà la Gevi Napoli sfidare domani venerdì 15 settembre alle ore 20:30 la formazione di casa pugliese, mentre sabato 16 Settembre, alle ore 18:00 gli azzurri affronteranno i magiari del Falco Szombathely", si legge nella nota del club azzurro".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket