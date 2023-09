Gevi Napoli Basket: due sconfitte, ma tanto equilibrio a Brindisi Buoni segnali nonostante i due ko in due gare perse con divario minimo

Il percorso nel memorial "Elio Pentassuglia" di Brindisi è terminato con due sconfitte, ma la Gevi Napoli è stata superata prima dall'Happy Casa Brindisi e poi dal Falco Szombathely in due gare vissute in equilibrio e che confermano la fase di crescita del gruppo azzurro. Primi minuti in canotta Gevi per Tyler Ennis. L'ex Fenerbahce ha raggiunto Napoli poco prima della partenza del roster per il triangolare. Visite mediche e test atletici a poche ore dalla prima amichevole e bilancio da 12 e 6 punti per l'esterno. Spiccano i 17 punti di Tomislav Zubcic contro Brindisi e i 23 di Justin Jaworski nel test con gli ungheresi.

I tabellini

Memorial "Elio Pentassuglia"

Seconda Giornata

Gevi Napoli - Falco Szombathely 90-92

Parziali: 28-20, 18-29, 23-19, 21-24

Napoli: Pullen 11, Zubcic 4, De Nicolao 4, Jaworski 23, Sokolowski 14, Ebeling 11, Ennis 6, Lever 11, Mabor 6, Bamba, Saccoccia. All. Milicic.

Memorial "Elio Pentassuglia"

Prima Giornata

Happy Casa Brindisi - Gevi Napoli 94-89

Parziali: 29-22, 17-23, 28-25, 20-19

Napoli: Pullen 7, Zubcic 17, De Nicolao 5, Jaworski 12, Sokolowski 7, Owens 18, Ebeling 2, Ennis 12, Lever 7, Mabor 2. All. Milicic.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket