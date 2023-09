Judo, Scutto oro al Grand Slam di Baku La napoletana ha vinto la sua terza prova in una giornata piena di insidie.

Il Grand Slam di Judo a Baku, in Azerbaijan, parla italiano grazie ad Assunta Scutto. La campionessa napoletana ha messo a segno un altro colpaccio vincendo la medaglia d’oro nei -48 kg. Un successo importantissimo perché erano in palio anche i punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. In terra francese la Scutto ci sarà e si presenterà come una delle favorite.

A 21 anni la campana ha vinto il suo terzo oro nel Grand Slam cominciando il suo cammino battendo al Golden Score l’israeliana Shira Rishony. In seguito ha sbaragliato la concorrenza della spagnola Laura Martinez Abelenda e dell’azera Leyla Aliyeva.

“Non mi aspettavo questa medaglia d’oro… -ha detto la Scutto a fine gara- non ero in forma ho avuto tanti momenti down… tanti wazari e penalità a sfavore che mi hanno buttato un po’ giù, ma avevo la benedizione di Dio su di me, mi ha dato conferma che quando le mie sensazioni sono negative e sembra che abbia tutto contro lui è con me. Quando stavo per mollare sentivo dentro di me una voce che diceva di non preoccuparmi che sarebbe andato tutto bene e così è stato. Sono contenta di aver vinto nonostante non fossi al top, è la prova che sto maturando. Volevo ringraziare il mio gruppo sportivo Fiamme Gialle con tutto lo staff che mi aiuta e mi sostiene affinché io possa rendere al massimo. E tutta la nazionale che mi supporta ed Antonio Ciano che era sulla mia sedia, essenziale per me.