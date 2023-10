Boxe Vesuviana, Baldassi e Prisco oro ai tricolori Under 22 A Mondovì ancora grandi risultati per la società del Maestro Lucio Zurlo.

Si sono conclusi i Campionati Italiani Under 22 andati in scena a Mondovì in provincia di Cuneo. Grande successo per i ragazzi della Boxe Vesuviana seguiti all’angolo dall’ex campione Gaetano Nespro. Vittoria per Sharon Prisco e per il pluricampione Michele Baldassi, bronzo invece per Teresa Oncia.

Raggiante Sharon Prisco che ha commentato “sono doppiamente felice per essermi riconfermata Campionessa Italiana nella categoria 57 kg dopo averlo vinto lo scorso anno nei kg 54. Sono orgogliosa della mia caparbietà. Alla Boxe Vesuviana ho trovato una vera e propria famiglia negli Zurlo. Insieme agli allenatori Gaetano Nespro, che mi ha seguito all’angolo a Mondovì, e a Pasquale Perna, ho ritrovato gli giusti stimoli per vincere il titolo. Un grazie anche al maestro Maietta ed al mio ragazzo Agostino Forito e alla mia famiglia per essere stati al mio fianco anche nei momenti difficili della preparazione”.

Anche Michele Baldassi ha esternato il suo pensiero sull’ennesimo Campionato Italiano vinto in carriera dopo quello Youth ed i due da Under22 con due Campionati Europei vinti ed un Bronzo Mondiale in bacheca. “Ho partecipato al Campionato Italiano, in accordo con i Tecnici Azzurri, per essere pronto al mio prossimo obiettivo che resta la qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno a Parigi”.

Si ferma in semifinale il cammino della talentuosa Teresa Oncia, dopo una bella vittoria nei quarti non è riuscita ad esprimersi pienamente malgrado la terza ripresa vinta ha ceduto il passo all’avversaria che si è poi laurea Campionessa Italiana. Grande successo per la Boxe Vesuviana. “Quando ci sono i nostri ragazzi sul ring che ci rappresentano -ha sottolineato il maestro Lucio- è motivo di orgoglio per il lavoro che si svolge quotidianamente con mio figlio Biagio, con Nespro, Perna e Pinto ed anche con il supporto Nutrizionale di mio nipote Lucio. A Mondovì erano presenti 188 pugili di cui 23 Campani di ASD e di Gruppi Sportivi con il raggiungimento di 4 finalisti della nostra Regione. A vincere per la Campania sono stati solo due atleti della Boxe Vesuviana”.