Italrugby under 20, Maione convocata per il raduno di Verona Dal 6 all'8 ottobre azzurrine a disposizione del responsabile tecnico Diego Saccà.

Dal 6 all’8 ottobre a Verona andrà in scena il raduno della Nazionale under 20 femminile guidata da Diego Saccà. Il responsabile tecnico ha diramato l’elenco delle 36 convocate tra cui ha trovato spazio anche Antonella Maione, atleta della Neapolis Campania Felix che ha fatto tutta la trafila azzurra ed è ormai un punto fermo.

Quello di Verona sarà un raduno importantissimo con Saccà che avrà la possibilità di vedere all’opera queste ragazze. La rappresentativa under 20 è un vero e proprio trampolino di lancio verso la Nazionale maggiore come confermano le convocazioni di Alessandra Frangipani (che ha anche giocato sabato contro il Giappone, scendendo in campo per la prima volta da inizio gara in un test ufficiale) ed Elena Errichiello, convocate dall'Head Coach della Nazionale Femminile Giovanni Raineri per la trasferta in Sudafrica, dove l'Italia disputerà la prima edizione del WXV.

Qui di seguito la lista delle atlete e dei club di appartenenza:

Ilaria ALONZI (US Roma Rugby)

Francesca ANDREOLI (Rugby Colorno)

Martina BUSANA (Villorba Rugby)

Erika CAMPIGOTTO (Benetton Rugby Treviso)

Anna CARNEVALI (Rugby Colorno)

Elisa CECATI (Volvera Rugby)

Francesca CELLI (Benetton Rugby Treviso)

Chiara CHELI (Rugby Colorno)

Angelica CITTADINI (Unione Rugby Capitolina)

Sveva CORSINI (CUS Milano Rugby)

Sara D'ANDREA (Lupi Frascati Rugby)

Emma DA LIO (Valsugana Rugby Padova)

Alessia DELLA SALA (Rebels Rugby VI Est)

Gaia DOSI (Rugby Colorno)

Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso)

Alice FORTUNA (Rebels Rugby VI Est)

Laura Lina FOSCATO (CUS Milano Rugby)

Sofia GIACOMINI (Benetton Rugby Treviso)

Rubina Emma GRASSI (Rugby Parabiago)

Mascia JELIC (Rugby Colorno)

Asia LICCARDO (CUS Milano Rugby)

Viola MAFFIA (CUS Milano Rugby)

Antonella MAIONE (Neapolis Campania Felix)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)

Ilenia MARCHEGIANI (Spartan Queens Montegranaro)

Marina MAZZOLENI (I Centurioni Rugby)

Lucie Jeanne MOIOLI (I Centurioni Rugby)

Aregash PELLIZON (Benetton Rugby Treviso)

Mihaela PIRPILIU (Rugby Rovato)

Matilde ROMERSA (Rugby Calvisano)

Luna Agatha SACCHI (CUS Torino)

Desireè SPINELLI (I Puma Bisenzio Rugby)

Emma TOGNON (Benetton Rugby Treviso)

Margherita Tonellotto (Valsugana Rugby Padova)

Lavinia TONNA (Lupi Frascati Rugby)

Alice VISMAN (Valsugana Rugby Padova)