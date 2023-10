Italrugby: contro la Francia maglia numero 15 per Capuozzo, panchina per Fusco Venerdì alle 21:00 a Lione gli azzurri sfideranno i galletti nell'ultimo match del girone A.

Tutto in ottanta minuti. L’Italrugby si gioca un posto nella storia contro la Francia padrona di casa. Appuntamento venerdì alle 21:00 a Lione. Mai gli azzurri hanno superato il girone in un Mondiale. Il sogno, seppur complicatissimo da realizzare, è ancora vivo nonostante la batosta contro la Nuova Zelanda. Bisogna vincere e farlo in maniera convincente, ma la Francia, mettiamo le cose in chiaro, è più forte e parte nettamente favorita. E’ addirittura una delle squadre che può vincere il Mondiale o almeno arrivare fino in fondo.

L’Italrugby è reduce da una batosta fisica e psicologica. Gli All Blacks hanno passeggiato sulla squadra azzurra. Nessuno si aspettava un divario tale. Per caratteristiche, però, il gioco dell’Italrugby si abbina meglio a quello dei galletti che dei neozelandesi. Sarà importante comunque giocarsela fin dai primi minuti con coraggio. Lo sa bene Ange Capuozzo che in Francia ci è nato, ci vive e ci gioca. Il napoletano scenderà ancora in campo dal primo minuto per la quarta partita consecutiva. Questa volta, come accaduto già contro l’Uruguay, giocherà nel ruolo di estremo con Allan apertura e Garbisi centro con la maglia numero 12.

Si cambia per attaccare meglio la linea francese e provare a mettere in difficoltà una squadra che è carichissima giocando il Mondiale in casa. Torna tra i convocati anche l’altro campano Alessandro Fusco, che dopo la tribuna contro la Nuova Zelanda, si accomoderà in panchina e potrà dare il suo apporto nella ripresa come già accaduto nel match con l’Uruguay.

Del match contro la Francia, dopo aver annunciato la formazione di partenza, ha parlato anche Kieran Crowley. “Il nostro focus sarà sulla nostra prestazione. Abbiamo lavorato in settimana pensando al nostro prossimo impegno. Vogliamo onorare la nostra identità di squadra e provare a fare uno step successivo”.

Questa la formazione che scenderà in campo

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 15 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 14 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 29 caps)

12 Paolo GARBISI (Montpellier, 30 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 24 caps)

10 Tommaso ALLAN (Perpignan, 78 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 23 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 15 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 32 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 51 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 48 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 35 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 30 caps)

2 Epalahame FAIVA (svincolato, 9 caps)

1 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 49 caps)

A disposizione

16 Marco MANFREDI (Zebre Parma, 2 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 24 caps)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 25 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 29 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 16 caps)

21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 16 caps)

22 Luca MORISI (Zebre Parma, 49 caps)

23 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 4 caps)