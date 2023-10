Boxe: nel dual Match con la Polonia tre campane sul ring Al Palavesuvio di Napoli appuntamento domenica 8 ottobre con lo spettacolo del pugilato femminile.

Sarà il Palavesuvio di Napoli, domenica 8 ottobre, la cornice che ospiterà il dual match femminile tra la Nazionale italiana e quella polacca. Il direttore tecnico Emanuele Renzini, che sarà affiancato dal tecnico Riccardo D’Andrea e dal preparatore atletico Mattita Tanci, ha convocato otto atlete tra cui spunta anche il nome di Angela Carini, vogliosa di rientrare nella categoria dei 66 kg dopo un paio di stagioni piene zeppe di problemi. Oltre a lei saranno presenti anche altre due ragazze campane come Giovanna Marchese di Marcianise che sarà impegnata nei 50 kg e soprattutto Sirine Charaabi, vice campionessa del mondo ai recenti mondiali in India. A completare la squadra saranno Olena Sachuk, Rebecca Nicoli, Chiara Saraiello, Melissa Gemini e Jessica Galizia. Non ci sarà invece Irma Testa che continua la preparazione ad Assisi.